بين الوجود ولكينونة - سعود سالم

2022/02/25 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم أركيولوجيا العدم١-;-٢-;-٣-;- الحنين للكينونةفي نهاية قصة دوستوييقسكي "النسخة"، يبدأ السيد غوليادكين في رؤية مزيد من النسخ المطابقة له في الشكل والإسم والتصرف في كل مكان يذهب إليه في مدينة سان بطرسبيرغ، ويصاب بمرض تعدد الشخصية الذي تحدثنا عنه سابقا، ولم يعد يميز بين الأصل والنسخة، قائلا في نهاية الأمر " أنا هو هذا الآخر"، ويُلقى به في مصحَّة نفسية تحت رعاية طبيبه السابق.



دوستوي ......





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