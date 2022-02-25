القرآن محاولة لقراءة مغايرة 28 - ضياء الشكرجي

2022/02/25 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ضياء_الشكرجي وَبَشِّرِ الَّذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ أَنَّ لَهُم جَنّاتٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ كُلَّما رُزِقوا مِنها مِن ثَمَرَةٍ رِّزقًا قالوا هاذَا الَّذي رُزِقنا مِن قَبلُ وَأُتوا بِهِي مُتَشابِهًا وَّلَهُم فيها أَزواجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّهُم فيها خالِدونَ (2/25)هذه البشارة، وإن كانت من تأملات مؤلف القرآن وتصوراته، وبقطع النظر عن كل من مصداق (الإيمان) و(العمل الصالح)، فهي موافقة من حيث المب ......





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