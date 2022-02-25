2022/02/25 | 15:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أسفرت قرعة دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي، عن وقوع برشلونة في مواجهة جالطة سراي التركي.وجاءت باقي المواجهات على النحو التالي: – رينجرز الاسكتلندي × رد ستار الصربي – براجا البرتغالي × موناكو الفرنسي – بورتو البرتغالي × ليون الفرنسي – أتالانتا الإيطالي × باير ليفركوزن الألماني – إشبيلية الإسباني × وست هام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يصطدم بغلطة سراي التركي في الدوري الاوروبي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يصطدم بغلطة سراي التركي في الدوري الاوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).