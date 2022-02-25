نصيف: التجاوز على محكمة استئناف الكرخ أمر مرفوض

2022/02/25 | 15:49 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت النائب عن إئتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الجمعة، من القائد العام للقوات المسلحة، بمنع التدخلات والتجاوزات من قبل أية جهة عسكرية أو مدنية على المؤسسات التابعة للسلطة القضائية.وقالت نصيف في بيان، إن “قيام منتسبي قوة عسكرية بالتجاوز على رئاسة محكمة استئناف الكرخ هو أمر مرفوض، فالسلطة القضائية لها هيبتها ومكانتها العليا […]

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