طقس العراق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وغبار بأماكن أخرى

2022/02/25 | 15:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي توقعاتها للطقس اليوم الجمعة 25 شباط/فبراير والأيام التالية، مع تقرير بكمية الأمطار المتساقطة على البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية.

تساقط الأمطار في بعض مناطق البلاد مقابل تصاعد الغبار في أماكن أخرى خلال الأيام التالية

وتسجل محافظتا الأنبار ودهوك درجات حرارة هي الأدنى بين المحافظات عند 14 درجة، تليهما المثنى والسليمانية عند 15 درجة، ثم ديالى وأربيل وبابل عند 16 درجة.

بالنسبة للأمطار، تتوقع الهيئة التابعة لوزارة النقل سقوط أمطار متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى وقد تحدث عواصف رعدية، أما المنطقة الوسطى فتتوقع تصاعد الغبار في بعض الأماكن.

وليوم السبت، تتوقع الهيئة انخفاض درجات الحرارة في مناطق العراق كافة، مع تصاعد الغبار في بعض الأماكن بالمنطقة الوسطى، مقابل تساقط الأمطار متوسطة الشدة وقد تكون رعدية في المنطقة الشمالية، فيما سيكون الطقس صحوًا في المنطقة الجنوبية مع انخفاض في درجات الحرارة.

سيشهد الأحد طقسًا صحوًا لا تغيير فيه في درجات الحرارة في المناطق الوسطى والشمالية والجنوبية، مع احتمالية مطر خفيف في المنطقة الشمالية.

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ومفاجآت قادمة

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