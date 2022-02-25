النزاهة: اعتقال مسؤول وموظفين اثنين بتهمة الرشوة في نينوى

2022/02/25 | 15:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، بأعتقال مسؤول واثنين من الموظفين من قبل النزاهة في الجانب الايمن من الموصل.وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “فريق من النزاهة في نينوى تعتقل مدير الرقابة الصحية في الجانب الأيمن الموصل واثنين من الموظفين”.وأضاف ان “سبب الاعتقال هو تقاضي الرشوة”، […]

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