قرعة دور الـ 16 في يوروبا ليغ.. برشلونة يواجه غلطة سراي

2022/02/25 | 15:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم، الجمعة، في نيون عن مواجهات قوية أبرزها أتالانتا الإيطالي ضد باير ليفركوزن الألماني، بورتو البرتغالي ضد ليون الفرنسي، وإشبيلية الإسباني ضد وست هام الإنكليزي، في حين يلتقي العملاق الإسباني برشلونة مع غلطة سراي التركي.

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