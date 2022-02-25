التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مواجهة أمانة بغداد وزاخو بدوري الكرة الممتاز

2022/02/25 | 15:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة أمانة بغداد وزاخو، عصر اليوم الجمعة.وتواجه الفريقان على ملعب بغداد لحساب مواجهات الاسبوع الثالث والعشرين من الدوري الممتاز بكرة القدم.وافتتح زاخو التسجيل اولاً عن طريق برونو اوليفيرا في الدقيقة الخامسة، بينما عدل أمانة بغداد النتيجة في الدقيقة العاشرة بإمضاء جبار كريم.ورفع زاخو رصيده […]

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