الدفاع الروسية تعلن السيطرة على مطار استراتيجي في كييف

2022/02/25 | 16:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت عملية إنزال جوي ناجحة في منطقة مطار غوستوميل في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف وسيطرت على هذا المطار.

كما اعلنت القوات الروسية أنها سيطرت على قناة حيوية لتزويد شبه جزيرة القرم بالمياه، التي ضمتها روسيا وتعاني من نقص في المياه منذ ثماني سنوات.

وقال الجيش الروسي في بيان "بفضل الأفواج البرية والقوات المجوقلةً، تمكنت القوات الروسية من الوصول إلى مدينة خيرسون، مما أتاح فتح القناة في شمال القرم واستعادة إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم".

المصدر: وكالات

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