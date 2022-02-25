2022/02/25 | 16:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eoTfonVNBIQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصة تفطر القلب.. ما ذنب هذا الطفل؟!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصة تفطر القلب.. ما ذنب هذا الطفل؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).