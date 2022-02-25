اكتشاف أكبر خبيئة لمواد تحنيط فرعونية في مصر.. والبحث جارٍ عن صاحبها

2022/02/25 | 16:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف فريق من علماء الآثار المصرية يتألف من مصريين وتشيكيين خبيئة لمواد استخدمت في تحنيط المومياوات منذ أكثر من 2500 عام، داخل إحدى آبار الدفن العميقة في جبانة أبوصير، بالقرب من القاهرة.

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