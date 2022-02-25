التعادل ينهي لقاء النجف وأربيل في الدوري الممتاز (صور)

2022/02/25 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريقا نادي النجف وضيفه نادي

اربيل سلبياً من دون أهداف في المباراة

التي جرت ظهر اليوم الجمعة، في النجف

لحساب الجولة 23 للدوري الممتاز.

وضيف ملعب النجف الدولي مباراة اصحاب

الارض والجمهور وضيفه فر

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