2022/02/25 | 16:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرملين: بوتين مستعدّ لإرسال وفد إلى مينسك للتفاوض مع أوكرانيا

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