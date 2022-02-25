2022/02/25 | 16:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف التلفزيون الأوكراني، اليوم الجمعة، عن دخول مركبات عسكرية إلى العاصمة كييف للدفاع عنها بعدما اقترب الجيش الروسي منها.يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الجيش تحاصر العاصمة الأوكرانية كييف من الغرب.وأشارت إلى “تحييد 200 من عناصر الوحدات الخاصة الأوكرانية أثناء السيطرة على مطار غوستوميل قرب كييف”.وأكدت على […]

ظهرت المقالة للدفاع عنها..



دخول مركبات عسكرية أوكرانية إلى “كييف” أولاً على ايرث نيوز.

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