شون بن يزور أوكرانيا لإخراج وثائقي عن الغزو الروسي

2022/02/25 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة الأوكرانية، الخميس، أن الممثل والمخرج الأميركي شون بن موجود حاليا في كييف، حيث يصور وثائقيا عن الغزو الذي بدأته روسيا لأوكرانيا.

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