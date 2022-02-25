الصحة العراقية تسجل 17 وفاة و1603 اصابات بفيروس كورونا

2022/02/25 | 16:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الجمعة، عن تسجيل 1603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2659 شخصاً للشفاء”.

وذكرت الوزارة، في بيان أن “حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 17 حالة في عموم محافظات البلاد”، لافتاً إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 43639”.

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