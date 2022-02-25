روسيا تعلن سيطرتها على مطار هوستوميل الاستراتيجي قرب كييف

2022/02/25 | 16:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، سيطرت قواتها على مطار هوستوميل الاستراتيجي قرب كييف في أوكرانيا.

هذا وأعلن ميخائيل بودولاك مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، فقدان السيطرة على مطار "هوستوميل" القريب من العاصمة كييف.وصرح بودولاك لوكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت السيطرة على مطار هوستوميل بعد معركة شرسة.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية عن إسقاط مروحيتين روسيتين في منطقة هوستوميل.

وأطلقت روسيا فجر الخميس عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

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