2022/02/25 | 16:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يوجه نداءً لـ”كل حريص على العراق”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يوجه نداءً لـ”كل حريص على العراق”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).