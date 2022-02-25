2022/02/25 | 16:35 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Cjw43O8iQt8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجيش الأوكراني يعلن أنه يقاتل الوحدات الروسية على مشارف العاصمة.. وملفات اخرى في نشرة الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجيش الأوكراني يعلن أنه يقاتل الوحدات الروسية على مشارف العاصمة.. وملفات اخرى في نشرة الـ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).