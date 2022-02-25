الأسد لبوتين: نواجه عدوا واحدا.. تطرف في سوريا ونازية في أوكرانيا

2022/02/25 | 16:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، الجمعة، أن روسيا "تدافع عن نفسها والعالم ومبادئ العدل والإنسانية"، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعدما غزت القوات الروسية أوكرانيا.

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