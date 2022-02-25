روسيا تعلن السيطرة على مطار استراتيجي في كييف

2022/02/25 | 16:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بفضل الأفواج البرية والقوات المجوقلةً.

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