بيان غاضب من السفارة الكويتية في بغداد: يجب ’لجم الأصوات النشاز’

2022/02/25 | 16:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نددت السفارة الكويتية في العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، بتصريحات رجل دين عراقي، داعية السلطات إلى مقاضاته.

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وذكر بيان من سفارة دولة الكويت لدى جمهورية العراق، تلقى "ناس"، نسخة منه (25 شباط 2022)، أنها تستنكر وترفض بشكل قاطع التغريدات المسيئة التي صدرت عن رجل الدين العراقي المدعو أياد جمال الدين، والتي أساء فيها عبر موقعه على وسائل التواصل الإجتماعي إلى دولة الكويت ورموزها وقيادتها وشعبها وحملت عبارات مرفوضة ومستهجنة ومردود عليها".

وأضاف بيان السفارة أنه "وفي الوقت الذي تعبر فيه السفارة عن استيائها البالغ لمثل هذه التصرفات التي تهدف للنيل من العلاقات الاخوية التي تربط البلدين الشقيقين، فإنها تدعو السلطات العراقية المعنية الى لجم هذه الاصوات النشاز باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها".

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