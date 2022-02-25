عضو في برلمان كردستان يكشف عن

2022/02/25 | 16:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو في برلمان اقليم كردستان، ان

نسبة 55٪ من عائدات السيطرة النوعية في

منفذ برويزخان تذهب للادارة العامة

للاتحاد الوطني و 45 ٪؜ لشركة مقربة من

حركة التغيير.

وقال علي حمه صالح في فيديو له نشره على

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