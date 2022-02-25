التربية تعلن ضوابط التقديم والقبول للدراسات العليا “داخل العراق” للعام الدراسي 2022-2023

2022/02/25 | 16:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التربية / المديرية العامة للعلاقات الثقافية / قسم الاجازات الدراسية، اليوم الجمعة، ضوابط التقديم والقبول للدراسات العليا “داخل العراق” للعام الدراسي 2022-2023 .وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “يبدأ التقديم للدراسات العليا داخل العراق الكترونيا اعتبارا من تأريخ صدور الاعمام ويغلق نهاية يوم السبت الموافق 12 / 3 […]

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