2022/02/25 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحشد يعلن النفير العام في بغداد

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