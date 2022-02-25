بعد ارتفاعه على وقع الحرب الروسية الأوكرانية.. هبوط النفط لـ97.83 دولارا للبرميل

2022/02/25 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، انخفاضا وصل لـ .97.83 دولارا للبرميل بعد تحقيق أعلى مستوياته على وقع الغزو الروسي لاوكرانيا.

وقفزت أسعار النفط قرابة 3٪ صباح الجمعة، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تأجيج مخاوف الإمدادات العالمية حيث تستعد الأسواق للتأثير المحتمل للعقوبات التجارية على روسيا المُصدرة للنفط الخام.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي 2.72 دولارات ، أو 2.75٪، إلى 101.80 دولار للبرميل حوالي الساعة 0347 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له عند 101.87 دولار.

ولامس خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) أعلى مستوى عند 95.64 دولارًا، وارتفع في آخر مرة 2.70 دولار ، أو 2.9٪ ، إلى 95.51 دولارًا للبرميل.

وتسبب الهجوم على أوكرانيا في ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ 2014 يوم الخميس، مع وصول سعر خام برنت إلى 105 دولارات، قبل تقليص المكاسب مع إغلاق التجارة.

كان الهجوم الروسي الحاشد برا وبحرا وجوا أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، مما دفع عشرات الآلاف من الناس إلى الفرار من ديارهم

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