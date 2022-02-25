رئيس أوكرانيا يناشد بوتين بالروسية لإجراء محادثات مباشرة.. وموسكو ترد

2022/02/25 | 17:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة فيديو جديدة، الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لإجراء محادثات مباشرة، وذلك بعدما غزت القوات الروسية أوكرانيا.

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