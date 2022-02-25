المخلفات تغلق الانهر في كربلاء.. والاتحاد يوجه دعوة للمزارعين (صور)

2022/02/25 | 17:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والتعاون مع سائقي الحفارات لإزالة التجاوزات على أكتاف الأنهر والمبازل منها المزروعات والقناطر المشيدة .

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