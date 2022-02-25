شركة نفط ذي قار تقرر إغلاق موقعها وتسليمه للشرطة: العاملون يواجهون خطراً

2022/02/25 | 17:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت شركة نفط ذي قار، الجمعة، إغلاق الموقع بسبب التظاهرات والاعتصامات المحيطة بالموقع، والتي باتت تشكل خطراً على عامليها، بحسب قولها.

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وأوضحت الشركة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 شباط 2022)، أنها "أوقفت العمل في محطة عزل غاز الناصرية، وكذلك ويقاف عمليات الانتاج النفطي فيها، بعد تعذر دخول العاملين والمنتسبين لمزاولة مهامهم، نظراً لاستمرار حالة المنع والمضايقات وحجم الضغوط التي تمارس والتحديات التي تواجه الكوادر الوطنية العاملة، لاسيما عملية اغلاق الموقع النفطي بسبب التظاهرات والاعتصامات من بعض المحيطين به، خصوصاً ان هذه الممارسات أصبحت تشكل خطراً، وعائقاً حقيقياً امام ديمومة العمل في هذا المفصل الأقتصادي الوطني".

كما قررت إدارة الشركة تسليم الموقع لشرطة حماية المنشأت النفطية، مع التأكيد على حجم الضرر الذي يتسبب به مثل هذا الاجراء الأضطراري بالنسبة لمصالح العراق كافة، حيث سيترتب على عملية الاغلاق القسري مضار مؤثرة، منها":

- إيقاف انتاج وتصدير 80 الف برميل من النفط الخام يومياً، وهو ما سيتسبب بخسائر مالية كبيرة للاقتصاد الوطني في ظرف دقيق يمر به شعبنا الكريم.

- إيقاف تجهيز الغاز لشركة غاز الجنوب وما سيتركه من اثار سلبية على عمليات التجهيز بهذه المادة للمواطنين على المستوى الوطني.

- ايقاف تجهيز محطة الكهرباء الغازية بما تحتاجه من غاز للتشغيل، وهو ما سيتسبب بتراجع عمليات الإنتاج الكهربائي فيها، ونحن مقبلون على موسم صيفي.

- الاضطرار لتسريح جزء كبير من العمالة الوطنية العاملة في الحقل، بسبب عدم القدرة على دفع مستحقاتهم المالية من قبل الشركة، وما سيتركه هذا الاجراء الاضطراري عليهم وعلى عوائلهم.

- أيضاً اثار سلبية جداً على المدى القريب والمتوسط، لاسيما في توقف عمليات التطوير التي تجري حالياً في هذا الحقل، وهو ما يؤثر على شركة وطنية تعمل لخدمة كل ابناء الشعب العراقي".

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