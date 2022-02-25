شركة نفط ذي قار تعلق عمليات الانتاج في المحافظة

2022/02/25 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت إدارة شركة نفط ذي قار، اليوم

الجمعة، إيقاف العمل في محطة عزل غاز

الناصرية، وإيقاف عمليات الأنتاج

النفطي فيها.

وذكر بيان للشركة وتلقته وكالة نون

الخبرية، أن سبب الإغلاق جاء "بعد تعذر

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