2022/02/25 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي

التابعة للأمانة العامة للعتبة

الحسينية المقدسة اليوم الجمعة عن

الحصيلة الأولية للخدمات الطبية

المقدمة لزائري مدينة الكاظمية المقدسة

بذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه

الس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحصيلة الاولية للخدمات الطبية التي تقدمها العتبة الحسينية خلال زيارة الامام الكاظم:اكثر من 31 الف زائر تلقى العلاجات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحصيلة الاولية للخدمات الطبية التي تقدمها العتبة الحسينية خلال زيارة الامام الكاظم:اكثر من 31 الف زائر تلقى العلاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).