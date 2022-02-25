بشار الأسد لبوتين: ما يحصل في أوكرانيا هو تصحيحٌ للتاريخ ودرس للعالم

2022/02/25 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم

الجمعة، الحرب التي تشنها روسيا ضد

أوكرانيا "عملية تصحيحٌ للتاريخ

وإعادةٌ للتوازن إلى العالم الذي فقده

بعد تفكك الاتحاد السوفيتي".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين ال

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