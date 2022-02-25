2022/02/25 | 17:10 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OuR4woe8yPI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الياسري: الغرب لن يترك أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد الياسري: الغرب لن يترك أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).