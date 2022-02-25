2022/02/25 | 17:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1TpcoxdwOJ0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قاسم السلطاني : لا يمكن تشكيل الحكومة الجديدة من دون الاتفاق بين الاطار والتيار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قاسم السلطاني : لا يمكن تشكيل الحكومة الجديدة من دون الاتفاق بين الاطار والتيار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).