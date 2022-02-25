شركة طماطة برودكشن كروب تطلق حملة تحت عنوان يلا نضويها

2022/02/25 | 17:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لإحياء معالم بغداد التراثية والثقافية، أطلقت شركة طماطة برودكشن حملة تحت عنوان يلا نضويها بكرنفال ثقافي بجوار نصب انقاذ الثقافة ضم فقرات وفعاليات عدة.

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