الايجابية تحسم لقاء أمانة بغداد وزاخو في ممتاز الكرة

2022/02/25 | 17:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … أنهى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة أمانة بغداد وزاخو، ضمن منافسات دوري الكرة الممتاز.ولعب الفريقان على ملعب بغداد ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من البطولة.وتقدم زاخو اولاً عن طريق برونو اوليفيرا في الدقيقة الخامسة.وبعد مرور خمس دقائق، عدل أمانة بغداد النتيجة في عن طريق جبار كريم.ورفع زاخو رصيده […]

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