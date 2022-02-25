2022/02/25 | 17:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت صحيفة “بيلد” أن شخصا مجهولا سرق محفظة المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل بينما كانت تتسوق في أحد المحلات التجارية.وقالت الصحيفة إن المستشارة السابقة ذهبت، إلى سوبر ماركت في برلين، وكانت محفظتها في عربة التسوق، وفجأة اختفت من عربة التسوق دون أن تلاحظ ميركل ولا حارسها الشخصي كيف سرقها شخص مجهول من […]

ظهرت المقالة ميركل تتعرض للسرقة أثناء تسوقها أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل تتعرض للسرقة أثناء تسوقها) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميركل تتعرض للسرقة أثناء تسوقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).