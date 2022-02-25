فلسطين والحرية - محمد عمارة تقي الدين

2022/02/25 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_عمارة_تقي_الدين شعر دكتور محمد عمارة تقي الدين(القصيدة هي جزء من قصيدة: ما الحرية؟)تقول القصيدة:من مخيم اللاجئينجاء الصوتأتدري ياصديقي ما الحرية؟ولما تثير الكلمة فينابرغم الوجعبرغم الألمتلك الآمال الوردية؟فقلتُ:هي فلسطين الجميلةوقد ابتسمت برغم آلامها الأزليةتُعتِّق الزمن لتُحيله قنبلةفي وجه العصابات الصهيونية*****هي مآذن الأقصى وقد نادت

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