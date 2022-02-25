سفسطة فلسفية - جواد بشارة

2022/02/25 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة التسامي الفلسفيرسائل أكاديميةبعض الأسئلة المتأخرة حول الفلسفة التجاوزية واستقالتها من قبل علم المعاني الفلسفيلوكاس فوليتتحرير وترجمة د.



جواد بشارةهدفنا في هذه المقالة القصيرة هو تمهيد الطريق لمجموعة من الأسئلة التي تدور حول المشكلة: ماذا حدث للتوصيف الفلسفي المتعالي للدلالات الفلسفية؟ لتحضير السؤال وطبيعة المقاربة التي يقترحها، دعنا نتحدث بإيجاز عن السياق الذي نشأ فيه.



التوصيف ......





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