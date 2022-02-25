ملاحظات حول ندوة الدوحة في: ٤و٥شباط٢٠٢٢ - مروان عبد الرزاق

2022/02/25 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مروان_عبد_الرزاق ملاحظات حول ندوة الدوحة في: ٤و٥شباط٢٠٢٢-١مع مرور أكثر من عقد من الزمان على انطلاقة الثورة السورية، ومئات الآلاف من الشهداء، والملايين المهجرين من بيوتهم الذين يسكنون الخيام ويصارعون الحر والبرد القارس، والمهجرين الذين عبروا "بحر الموت" إلى أوروبا بحثا عن المسكن، وخوفاً على أطفالهم من القتل من قبل مليشيات النظام، والملايين الذين رفضوا الخروج والذين يتعرضون ......





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