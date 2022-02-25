شرطة كركوك تقبض على متهم حاول اغتيال مدير مصرف

2022/02/25 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك ،اليوم الجمعة، القبض على متهم حاول أغتيال أحد مديري المصارف في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ان قائد كركوك العميد كاوه غريب أوعز بعد ورود معلومات حول قيام عجلة بمتابعة أحد مدراء المصارف الى فريق العمل في قسم مكافحة أجرام كركوك بالتدخل الفوري والذي تمكن وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني من القاء القبض على المتهم اثناء محاولته ايقاف عجلة مدير المصرف وفور قيامه باطلاق النار.

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