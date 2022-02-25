اتفاق دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع على تجميد أصول بوتين ولافروف

2022/02/25 | 17:20 - المصدر: قناة التغيير

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اتفقت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع ،اليوم الجمعة، على تجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف في دول التكتل على ما أفادت مصادر أوروبية لوكالة فرانس برس.

وطُرح الإجراء خلال قمة أوربية استثنائية الخميس في بروكسل وأضيفت الجمعة إلى حزمة عقوبات سيفعَلها وزراء الخارجية على ما أوضحت المصادر نفسها.

المصدر:AFP

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