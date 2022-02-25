بالصورة. المباشرة بحفر مبزل في باطن سد حدودي شرق العراق.. خطوة اولى لبرنامج الانقاذ

2022/02/25 | 17:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى … اكد مسؤول حكومي، الجمعة، عن المباشرة بحفر مبزل في باطن سد حدودي شرق العراق.وقال مدير ناحية مندلي وكالة( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” كوادر الموارد المائية باشرت بحفر مبزل في باطن سد مندلي من اجل تجميع مياه السيول الاخيرة ونقلها الى مخارجها في اطار المرحلة الثانية من […]

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