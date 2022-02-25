ناشطون ايرانيون يسخرون من مواقف المسؤولين ودعمهم للغزو الروسي

2022/02/25 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار الدعم الايراني لروسيا في عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا موجة من الاستياء ظهرت في منشورات لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد الناشطون مواقف المسؤولين الايرانيين المساندة للهجوم الروسي على اوكرانيا والتي كان في مقدمتها موقف الرئيس ابراهيم رئيسي الذي أيد الهجوم خلال مكالمته الهاتفية مع نظيره الروسي بوتين.

وفي هذا السياق لجأ الرئيس السابق للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة الى مقارنة الرئيس بوتين بالزعم الالماني أودلف هتلر في حين قال العضو السابق في البرلمان الإيراني علي مطهري ان مؤسسة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية تغطي غزو روسيا لأوكرانيا مثل إحدى المستعمرات الروسية على حد تعبيره.

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