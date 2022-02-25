الكشف عن كواليس ما يحصل بين الأطراف السنية بالعراق وموقفهم من الإطار

2022/02/25 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

انتقد النائب عن تحالف عزم محمد نوري العبد ربه، اليوم الجمعة، بعض الكتل لتقديم مصالحها الشخصية قبل المصالح الوطنية،مبينا ان المصالح الشخصية هي القائمة في الحوار بين بعض الكتل.وقال العبد ربه لـ(بغداد اليوم ) ان "السياسة لغة المصالح فالخنجر وجد مصلحته مع هذا الطرف وذهب معهم لكن نحن في عزم برئاسة النائب مثنى السامرائي نمسك العصى من النصف فنحن ليس بالضد ولا مع أي طرف في الإطار او وما يهمنا مصلحة الوطن ويهمنا توافق البيت الشيعي لكي تمضي العملية السياسية إلى الأمام". وبين ان "هناك من الكتل تفكر بالوطن ومصلحته وهناك كتل تعمل وفق مصالحها الشخصية ولو بقى العراق على هذا الوضع وبعد 100 عام لا يشهد أي تقدم إلى الأمام".وأوضح ان "تحالف تقدم ذهب للتحالف مع الخنجر و الصدر والديمقراطي وبتالي حصل رئيسه محمد الحلبوسي على منصب رئيس البرلمان اما الديمقراطي فتوافق ليحصل على نائب رئيس البرلمان والحال كذلك للتيار الصدري اما الخنجر فذهب ايضا لمصلحة شخصية وتوافق مع تلك الكتل وحصل على وعد بتسلم منصب نائب رئيس الجمهورية".

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