الجفاف يحاصر أقدم قرى العراق ويدفعها لبيع نصف ثروتها الحيوانية

2022/02/25 | 17:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد مسؤول حكومي سابق، اليوم الجمعة، بان اقدم قرى العراق اضطرت لبيع نصف ثروتها الحيوانية بسبب حصار الجفاف.

وقال عضو مجلس ناحية كنعان ( 25كم شرق بعقوبة) جمال الشمري في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الجفاف يضرب قرى بزايز كنعان بضراوة منذ 10 اشهر متتالية بشكل بات شبح يهدد وجودها الممتد لمئات السنين وتشكل اقدم قرى العراق ".

واضاف الشمري، أن "اهالي القرى اضطروا لبيع نصف ثروتهم الحيوانية خلال فترة وجيزة بسبب تداعيات الجفاف وعدم القدرة على تامين الغذاء والمياه لقطعان الماشية والاغنام بالاضافة الى نصوب غير مسبوق للابار الارتوازية والذي بات حقيقة مؤلمة في الاونة الاخيرة".

واشار الى ان "استمرار ازمة الجفاف يهدد وجود القرى وربما يدفع الاهالي لخيارات صعبة اذا لم يكن هناك اي حلول انقاذية قبل فوات الاوان".

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