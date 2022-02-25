تركيا تقتل 12 مقاتلاً كردياً في شمال العراق وسوريا

2022/02/25 | 17:35 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، "تحييد" 12 مقاتلاً كردياً في شمال العراق وسوريا.

وذكرت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" أن القوات التركية "تواصل مكافحة الإرهاب بشكل فاعل وحازم".

وأوضحت أن قواتها حيدت عنصرين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق و10 مقاتلين تابعين لوحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا.

عناصر من وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا (أرشيفية)

وأكدت أن العناصر التي تم "تحييدها" في سوريا كانت تحاول "شن هجمات إرهابية" في مناطق نفوذ تركيا هناك.

وتستهدف تركيا مراراً حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ووحدات حماية الشعب في سوريا.



وقد أدت غارات تركيا في العراق لاعتراضات من بغداد.

عنصران من حزب العمال الكردستاني في سنجار بشمال العراق (أرشيفية)

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في 1984.



ولقي أكثر من 40 ألف شخص مصرعهم في الصراع الذي كان في السابق يتركز بشكل أساسي في جنوب شرقي تركيا.

ولحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا وحلفاؤها الغربيون "تنظيماً إرهابياً"، قواعد خلفية ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار، وكذلك في المناطق الجبلية بإقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا.

وعلى مدار السنوات الـ25 الماضية أقامت أنقرة، بحكم الأمر الواقع، عشرات القواعد العسكرية في كردستان العراق.



وفي ربيع 2021 شنّ الجيش التركي حملة عسكرية جديدة ضدّ حزب العمال الكردستاني في شمال العراق تخلّلها تكرار غارات جوية، وفي بعض الأحيان عمليات برية.

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