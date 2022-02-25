قيادي في التصميم: الحكومة تتحمل وزر ارتفاع معدلات الفقر في العراق.. 3 ازمات جديدة

2022/02/25 | 17:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد القيادي في تحالف التصميم ايوب الربيعي، الجمعة، بان الحكومة تتحمل وزر ارتفاع معدلات الفقر في العراق.وقال الربيعي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الفقر افة الشعوب ومعدلاته في العراق مثيرة للقلق خاصة بعد رفع سعر صرف الدولار وتسببه في غلاء غير مسبوق لاسعار المواد الغذائية والادوية وتكرار ملف المضاربات التي يدفع ثمنها ملايين […]

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