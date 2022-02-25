وزارة الرياضة الروسية ترد على قرار “يويفا” حرمان بطرسبورغ من حق استضافة نهائي دوري الأبطال

2022/02/25 | 17:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ردت وزارة الرياضة الروسية على قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بحرمان سان بطرسبورغ من حق استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022.وأعربت وزارة الرياضة الروسية عن أسفها فيما يتعلق بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الجمعة نقل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من مدينة سان بطرسبورغ الروسية إلى العاصمة الفرنسية […]

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