بسبب أوكرانيا.. أردوغان يوجه انتقادات للغرب والناتو: اكتفوا بتقديم النصائح

2022/02/25 | 17:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، طريقة تعامل حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع الغزو الروسي لأوكرانيا مشيرا إلى أنه كان يجب أن يرد بشكل أكثر حزما

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